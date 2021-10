Camposanto, lavori di manutenzione e ripristino in diverse strade del Comune

CAMPOSANTO – Nei giorni scorsi – informa l’Amministrazione comunale di Camposanto attraverso un post pubblicato su Facebook – sono iniziati i lavori di ripristino del manto stradale logoro e ammalorato in diverse zone del Comune. Gli interventi hanno visto concludersi i lavori di: via Don Minzoni incrocio via Baracca, via Turati, via Giannone da via Baracca a via Gadda, via Dogaro, largo della Bastiglia. Nei prossimi giorni gli interventi interesseranno: piazzola ciclovia; Realizzazione dossi (via Falcone – via Borsellino – via Prato grasso – via Panaro), sistemazione strade bianche. Al termine dei lavori di asfaltatura – conclude l’Amministrazione comunale – sarà ripristinata la segnaletica orizzontale.

