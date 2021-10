“E adesso un libro: rubrica di libri”. Memorie di un libraio di George Orwell

Genere Saggistica

📚 George Orwell descrive le lunghe giornate trascorse come commesso in una libreria dell’usato, tra volumi polverosi e clienti stravaganti; ci fa apprezzare quei «buoni brutti libri» che, pur senza pretese, offrono un’oasi di pace. Il fascino di un mestiere senza tempo che assomiglia ancora oggi a una vocazione.

Un racconto che dipinge fedelmente il mondo dei libri in molti suoi aspetti socio-culturali.

L’opinione

Orwell è molto in voga negli ultimi anni, ma – a livello scolastico e in generale tra i lettori – ci si limita troppo spesso alle sue due opere più famose.

E’ interessante ritrovarsi immersi nella vita di una libreria di quasi un secolo fa e scoprire tante analogie con quelle di oggi.

Con uno stile inimitabile, che sa essere insieme limpido e brillante, mostra al lettore la complicata connessione che lega la letteratura alla vita e alla libertà dell’individuo.

Note sull’autore

🖊 George Orwell, pseudonimo di Eric Arthur Blair, è stato uno scrittore, giornalista, saggista, attivista e critico letterario britannico. Orwell nato nel 1903 in india, fu uno dei più lucidi saggisti del suo tempo. Scrittore preciso e chiaro, scrisse numerose opere.

Curiosità

Sapevi che una delle più belle librerie del mondo si trova a Venezia?

🌊La libreria “Acqua Alta” si trova in un piccolo vicolo nei pressi di Piazza San Marco ed è davvero una libreria fuori dal comune, un posto unico! La particolarità sta nell’idea di come il suo proprietario l’ha concepita. Quando l’acqua sale e supera i 110 cm entra dalla porta della libreria, inondando il locale e trasformandola in una “libreria-piscina”.

🛶Proprio per questo il locale è stato arredato con vari elementi galleggianti che prendono movimento non appena si alza l’acqua: una gondola, una vecchia barca, una vasca da bagno e tutto ciò che può rimanere sul pelo dell’acqua e mettere in salvo enormi pile di libri.

