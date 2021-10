Elezioni Finale Emilia, Silvestri (Pd): “Agli insulti rispondiamo con proposte concrete”

Con queste parole il coordinatore Pd Bassa modenese, Simone Silvestri, commenta gli attacchi del sindaco di Finale Emilia a pochi giorni dal voto. Ecco la nota:

“Le campagne elettorali sono momenti di confronto tra progetti diversi per le proprie comunità, l’essenza del confronto democratico. Sono anche momenti di frizioni e di scontro talvolta forti, ma che dovrebbero sempre svolgersi nel rispetto dei candidati e soprattutto degli elettori che con il voto al primo turno hanno già dato un primo giudizio. Il sindaco uscente Sandro Palazzi dopo più di cinque anni di amministrazione ha ottenuto il 24% dei voti. Questo significa che più del 70% dei votanti ha dato un giudizio negativo scegliendo altri candidati. Ora, che a tre giorni dal voto per il ballottaggio si insulti una forza politica, il Partito democratico, con uscite di cattivo gusto è assolutamente fuori luogo. In questi cinque anni il sindaco Palazzi ha dimostrato di non essere stato in grado di fare niente a parte le inutili carte bollate. Forse sperava che la discarica sarebbe stata realizzata comunque potendo così dimostrare la malafede della Regione?

In ogni caso domenica e lunedì si vota per il candidato sindaco di Finale Emilia, non sulla discarica. E il candidato sindaco Marco Poletti, che rappresenta una coalizione ampia e diversificata, i voti li ha presi su un programma forte di rilancio e rinascita del paese presentando un no chiaro all’attuale progetto di discarica. Un progetto/programma che manca al sindaco Palazzi e alle forze politiche che lo sostengono. Noi non abbiamo bisogno di insultare gli avversari, perché abbiamo proposte concrete da sottoporre ai cittadini di Finale”.