Finale Emilia, Palazzi alla manifestazione contro l’ampliamento della discarica

FINALE EMILIA – Il sindaco di Finale Emilia, Sandro Palazzi, candidato per un secondo mandato al ballottaggio con Marco Poletti, ha partecipato nella serata di ieri, 13 ottobre, ad una manifestazione organizzata dalla Lega contro l’ampliamento della discarica di Finale Emilia. Presenti alla manifestazione anche i consiglieri regionali Bargi (Lega) e Barcaiuolo (FdI). Palazzi, nell’occasione, ha polemizzato con il presidente dell’Emilia-Romagna Bonaccini, già attaccato nella giornata di ieri sul tema ricostruzione, accusato per aver firmato l’autorizzazione all’ampliamento della discarica. Palazzi ha poi ricordato l’impegno della Giunta da lui guidata negli ultimi cinque anni contro l’ampliamento della discarica e ha annunciato che, proprio nella giornata di ieri, è stato depositato l’appello al Consiglio di Stato, in seguito alla bocciatura del ricorso al Tar.

