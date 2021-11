“Angeli e Demoni”, condannato a 4 anni lo psicoterapeuta Claudio Foti

BIBBIANO -Lo psicoterapeuta Claudio Foti è stato condannato a 4 anni per i reati di abuso d’ufficio e lesioni gravi, oltre che interdetto per cinque anni dai pubblici uffici e sospeso per due anni dall’esercizio della professione, mentre l’assistente sociale Beatrice Benati è stata assolta. Sono queste le sentenze emesse nel primo grado di giudizio del processo scaturito dall’inchiesta Angeli e Demoni sui fatti di Bibbiano. Foti dovrà, inoltre, risarcire dei danni – si legge sulla stampa locale – alcune associazioni, l’Ausl, alcuni comuni delle province di Modena e Reggio e la Regione Emilia-Romagna, che si sono costituiti parte civile al processo.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017