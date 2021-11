Calcio, Promozione: il Cavezzo vince in rimonta lo scontro diretto contro il Ganaceto, bene La Pieve Nonantola

Importante successo per il Cavezzo nello scontro diretto nelle prime posizioni della classifica sul campo del Ganaceto, nella decima giornata del Girone C di Promozione. Gli uomini di mister Cantaroni si impongono, infatti, per 4-3, grazie ad un’incredibile rimonta nel finale, firmata, negli ultimi dieci minuti di gara, da Guidetti e Gualdi, dopo che il Ganaceto era riuscito a portarsi sul 3-2 ribaltando l’iniziale vantaggio degli ospiti. Il Cavezzo, ritrova, così, il secondo posto in classifica, scavalcando proprio il Ganaceto e il Castelnuovo, sconfitto, in casa, nell’altro scontro diretto di giornata, dalla capolista La Pieve Nonantola (0-3), che aumenta, in questo modo, il proprio vantaggio sulla seconda in classifica, ora distante 6 punti. A decidere il match, sono le reti di Eriohui, Cheli e Lupusor. La giornata si era aperta, ieri sera, con il pareggio a reti inviolate tra Centese e Virtus Camposanto, nell’ormai consueto anticipo del sabato; altro pari senza reti è, invece, arrivato questo pomeriggio tra Solierese e Fiorano. Turno di riposo, infine, per la Quarantolese.

Promozione, Girone C, risultati giornata 10:

Sabato 13 novembre

Centese Calcio – Virtus Camposanto 0-0

Domenica 14 novembre:

Atletico Spm Calcio – Casumaro 0-2

Castelnuovo – La Pieve Nonantola 0-3 (Erihoui, Cheli, Lupusor)

Ganaceto – Cavezzo 3-4 (El Madi (C), rig. Caselli (G), Teggi (G), rig. Gualdi (C), Caselli (G), Guidetti (C), Gualdi (C))

Perisceto 85 – Polinago 0-2

Solierese – Fiorano 0-0

Riposa: Quarantolese

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 24

Cavezzo 18

Ganaceto 16

Castelnuovo 16*

Polinago 14

Virtus Camposanto 14*

Fiorano 12

Casumaro 11

Quarantolese 11

Atletico Spm Calcio 10

Solierese 9

Centese Calcio 6

Persiceto 85 5*

*una partita in più

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017