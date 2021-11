Calcio, Seconda Categoria: Solarese ko nel finale contro la Folgore Mirandola, Vis S. Prospero prima. Bene la Pol. Nonantola

Nella decima giornata del Girone E di Seconda Categoria, disputatasi nel pomeriggio di ieri, domenica 14 novembre, la Solarese, ex capolista, cade nel finale sul campo della Folgore Mirandola (1-0) e, in questo modo, perde la testa della classifica a vantaggio della Vis San Prospero, vittoriosa per 2-1, in casa, contro il Baracca Beach. Al campo “Lolli” di Mirandola, la sconfitta per la Solarese è particolarmente bruciante perchè arriva grazie ad un gol di Golinelli messo a segno nel recupero, dopo una mischia sviluppatasi in seguito ad un calcio di punizione dalla trequarti. La gara è equilibrata: nel primo tempo, meglio i padroni di casa a livello di gioco, pur senza impensierire con chiare occasioni da rete la difesa ospite. E’ anzi la Solarese a sfiorare il vantaggio al 28′, quando Russo, lanciato davanti al portiere di casa, calcia a lato fallendo un’ottima occasione. Nella ripresa, la Solarese spinge maggiormente alla ricerca del vantaggio e fallisce altre due opportunità per trovare l’1-0 con Donato, ipnotizzato dal portiere della Folgore, e ancora con Russo, che, all’82’, manda alto di testa su cross dalla destra. La Folgore, però, non si disunisce e, nel finale, sotto il violento acquazzone che colpisce il “Lolli” negli ultimi minuti di gara, trova il gol che vale i tre punti con Golinelli.

La Vis San Prospero, impegnata contro il Baracca Beach, sfrutta il ko della Solarese per portarsi in testa alla classifica: a decidere il match, terminato 2-1 sono le reti nella prima frazione di gioco di Lamore e Gargano, che portano il punteggio sul 2-0, prima del gol di Tostoni che accorcia le distanze. Nell’altro match del Girone E, il Rivara, reduce da due successi consecutivi, viene fermato sul pari, in casa, dal 4 Ville APS ultimo in classifica (2-2). Succede tutto nella ripresa: al 60’, Quarta R, con un gran numero, recupera palla e serve Malagoli M. L’attaccante aggancia e tira in porta, firmando il vantaggio del Rivara. Risponde il 4 Ville: al 77′, Zanni cerca la conclusione in area, ma viene atterrato da Luppi M. Il direttore di gara assegna rigore, batte Palmieri e segna l’1-1. All’83’, il penalty è, invece, a favore del Rivara, per un fallo su Malagoli M: batte capitan Tassinari, che spiazza il portiere e riporta in vantaggio i suoi. Sembra fatta, ma all’89’ il 4 Ville trova il gol del definitivo 2-2, direttamente da calcio di punizione, con Benati. Rinviata Sanmartinese-San Paolo.

Nel Girone G, invece, altro successo per la Pol. Nonantola allenata da mister Mayer: questa volta i tre punti, che portano la formazione nonantolana a quota 25 punti in classifica, arrivano grazie al poker rifilato al Piumazzo 1970. Gara in totale controllo per la squadra di Mayer, che colpisce subito un legno, su punizione, con Dalledonne. Al 27′, la Pol. Nonantola trova il meritato vantaggio con Carnazza, poi, in avvio di ripresa, arriva il raddoppio: Richeldi si libera, tira, ma il portiere respinge. Arriva Carnazza che al volo trova la doppietta I rossoblù tengono bene il campo e al 70′ è Richeldi a calare il tris. Finale sul velluto: la ciliegina sulla torta è la rete di Sighinolfi sugli sviluppi di un corner (75′).

Nel Girone L, infine, lo Junior Finale, dopo tre successi consecutivi, cade 3-1 sul campo della Nuova Codigorese e vede, così, allontanarsi le posizioni di testa della classifica, pur rimanendo al quarto posto, a quota 14 punti. Padroni di casa in vantaggio al 41′, con Bellini che riceve palla a ridosso dell’area piccola e scarica in rete. Lo Junior Finale è però bravo a trovare subito il pareggio: al 43′, infatti, Mgoune arriva al limite e calcia, il portiere si allunga ma non può nulla sul tap- in di Gallerani, che appoggia in rete a porta sguarnita. In avvio di ripresa, però, la Nuova Codigorese trova il nuovo vantaggio con un rigore di Guidi, decretato per un fallo di mano in barriera in occasione di un calcio di punizione. All’85’, i padroni di casa calano il sipario sul match, con la rete del definitivo 3-1, firmata in contropiede da Tieghi.

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 10:

Cabassi Union Carpi – Daino Santa Croce 2-3

Folgore Mirandola – Polisportiva Solarese 1-0 (93′ Golinelli)

Novellara Sportiva – Campogalliano 0-2

Rivara – 4 Ville APS 2-2 (60’ Maagoli M. (R), 77’ rig. Palmieri (4V), 82′ rig. Tassinari (R) 89’ Benati (4V))

Rivara: Pivanti, Quarta R.(70’ Lafranco), Goldoni, Luppi M., Braghirloli, Vacchi, Pradella (84’ Vuksani), Tassinari (cap) (90’ Quarta A), Malagoli M., Paganelli, Luppi R.(58’ Fregni). A disp: Pratissoli, Grossi, Pieracci, Lafranco, Golinelli, Fregni, Vuksani, Pignatti P., Quarta A. All: Pignatti

4 Ville APS: Barbieri, Basso, Zanni (70’ Trapasso), Zanoli, Massarenti Mat. (Cap), Massarenti Man., Ammirato (83’ Ammirato), Benati, Fallacara (50’ Ndiaye), Palmieri, Razzano (64’ Frassineti). A disp: Pellacani, Ferretti, Forghieri, Frassineti, Ndiaye, Priori, Tacconi, Trapasso, Vezzali. All: Botteghi

Ammoniti: 39’ Luppi R, 66’ Vacchi, 89’ Ammirato, 83’ Barbieri

Sanmartinese – San Paolo (rinviata)

Villa d’Oro – Carpine 1954 3-1

Vis San Prospero – Baracca Beach 2-1 (Lamore (V), Gargano (V), Tostoni (B))

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Vis San Prospero 21

Polisportiva Solarese 19

Daino Santa Croce 18

Campogalliano 18

Rivara 16

Villa d’Oro Calcio 16

Novellara Sportiva 14

Baracca Beach 14

Folgore Mirandola 13

Cabassi Union Carpi 11

Sanmartinese 10*

San Paolo 9*

Carpine 1954 8

4 Ville APS 7

*una partita in meno

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 9:

Calcara Samoggia – Ponte Ronca 4-2

Crespo Calcio – Appennino 2000 1-0

Monte San Pietro – S. Anna 3-3

Pioppe Calcio – Bazzanese Calcio 1923 3-1

United Montefredente – Gaggio 3-0

Zocca – Maranese 1-2

Pol. Nonantola – Piumazzo 1970 4-0 (27′ 49′ Carnazza, 70′ Richeldi, 75′ Sighinolfi)

Pol. Nonantola: Pasini, Erihoui (70′ Russo), Zampirollo, Guastalli, Gentile, Sela, Dalledonne (76′ D’Ambrosio), Carnazza (70′ Sighinolfi), Momodu (67′ Montanari), Richeldi, Fowe (76′ Moccia). A disp: Bassoli, Setti, Russo, D’Ambrosio, Conte, Sighinolfi, Moccia, Franceschini, Montanari All Mayer

Piumazzo 1970: Campo, Alo, Orlandi (62′ Casarini), Piccinini, Musso, Fava, Alcani, Cavallini (75′ Aldrovandi), Laino (75′ Malagoli), Crispino, Allegretti. A disp: Zanasi, Monduzzi, Lambresa, Malagoli, Aldrovandi, Casarini, Manfredi, Masralli, Grenza

Ammoniti: Cavallini. Espulso Alcani

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 25

Pioppe Calcio 19

S. Anna 18

Gaggio 17

Crespo Calcio 17

Maranese 15

United Montefredente 14

Appennino 2000 13

Piumazzo 1970 11

Monte San Pietro 10

Ponte Ronca 8

Zocca 6

Calcara Samoggia 3

Bazzanese Calcio 1923 1

Seconda Categoria, Girone L, risultati giornata 9:

Barco – Ricci Francesco 1-2

Laghese – Bondeno Calcio 0-2

Nuova Codigorese – Junior Finale 3-1 (41′ Bellini (NC), 43′ Mgoune (JF), 54′ rig. Guidi (NC), 85′ Tieghi (NC)

Nuova Codigorese: Pappi, Massarenti, Pasin, Zanella, Tagliati, Sovrani, Guidi, Tieghi, Bellini, Monzardo, Finotti (64′ Tomasi). A disp: Miotto, Bagossi, Cinti, Zangirolami, Tomasi, Salamone, Telloli, Garbellini



Junior Finale: Balboni, Castagnoli, Saccardo, Mgoune (55′ Avanzi), Dall’Osso, Baldissara, Braida, Balthazi, Gallerani, Tommasetti (67′ Tassinari), Pareschi. A disp: Del Grosso, Fogli, Avanzi, Tassinari, Fortini, Maconi, Poletti. All Varani

Ostellatese – Sorgente 1-1

Santa Maria Codifiume – Amici di Stefano 2017 1-2

Traghetto Molinella – Dogatese 2-1

Riposa: Filo

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Bondeno Calcio 20*

Amici di Stefano 2017 18*

Ostellatese 17

Junior Finale 14

Nuova Codigorese 13

Sorgente 13

Filo 11

Santa Maria Codifiume 11

Dogatese 10

Ricci Francesco 10

Traghetto Molinella 9*

Laghese 5

Barco 0*

*una partita in più

