Calcio, Terza Categoria: Medolla a caccia della vetta, il Limidi ospita l’Old Invicta

di Simone Guandalini

Dopo il rinvio della gara della scorsa settimana sul campo della Robur La Pieve, costato momentaneamente la testa della classifica, in favore della Virtus Mandrio, il Medolla torna in campo per l’undicesima giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria, ospitando davanti al proprio pubblico il Nuova Aurora, quinto in classifica, a quota 12 punti, insieme a Reno Centese, Gino Nasi e Cortilese, ma reduce da un pesante ko (5-0) sul campo del Circolo Rinascita. Rimanendo nelle zone alte della graduatoria, il Limidi, anch’esso fermato la scorsa settimana dal rinvio della gara contro la Cortilese, scenderà, invece, in campo contro l’Old Invicta, ultimo a quota 3 punti. Le altre partite del Girone vedono il Concordia, che torna in campo dopo il turno di riposo della scorsa settimana, ospitare la Cortilese e la Robur La Pieve essere impegnata sul campo della Gino Nasi. Riposa la Novese. Intanto, decisa la data in cui saranno recuperate le due due gare rinviate la scorsa settimana: Cortilese – Limidi e Robur La Pieve – Medolla si disputeranno mercoledì 24 novembre alle ore 14.30.

Terza Categoria, Girone B (Modena), calendario giornata 11 (domenica 21 novembre, ore 14.30):

Limidi – Old Invicta

Concordia – Cortilese

Gino Nasi – Robur La Pieve

Medolla – Nuova Aurora

Reno Centese – Circolo Rinascita

Virtus Mandrio – Polisportiva Cognentese

Riposa: Novese

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Virtus Mandrio 25

Medolla 24

Circolo Rinascita 21

Centro Polivalente Limidi 19*

Reno Centese 12

Gino Nasi 12

Nuova Aurora 12

Cortilese 12

Robur La Pieve 8*

Polisportiva Cognentese 8

Novese 7**

Concordia Calcio 6

Old Invicta 3

*una partita in meno

**una partita in più

