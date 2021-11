Calcio, Terza Categoria: rinviate Robur La Pieve-Medolla e Cortilese-Limidi. Novese ko contro la Virtus Mandrio

La forte pioggia caduta nella giornata di ieri in gran parte del territorio della provincia di Modena ha costretto al rinvio per campo impraticabile di due gare valide per la decima giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria, Robur La Pieve – Medolla e Cortilese – Limidi. Il Medolla si è, così, visto scavalcare in vetta alla classifica, in attesa di recuperare la gara di ieri, dalla Virtus Mandrio, vincitrice 1-0 sul campo della Novese, che prosegue il momento negativo iniziato la settimana scorsa con la sconfitta contro il Concordia. A decidere la gara, una rete di Savino nella ripresa. Turno di riposo, invece, per il Concordia.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 10:

Circolo Rinascita – Nuova Aurora 5-0

Cortilese – Centro Polivalente Limidi (rinviata)

Novese – Virtus Mandrio 0-1 (Savino)

Old Invicta – Reno Centese 1-2

Polisportiva Cognentese – Gino Nasi 1-2

Robur La Pieve – Medolla (rinviata)

Riposa: Concordia

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Virtus Mandrio 25

Medolla 24

Circolo Rinascita 21

Centro Polivalente Limidi 19*

Reno Centese 12

Gino Nasi 12

Nuova Aurora 12

Cortilese 12

Robur La Pieve 8*

Polisportiva Cognentese 8

Novese 7**

Concordia Calcio 6

Old Invicta 3

*una partita in meno

**una partita in più

