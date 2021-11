Finale Emilia, l’ex sindaco Palazzi tuona dall’opposizione: “Poletti si appropria di nostri progetti”

“Ancora prima di iniziare a lavorare, la nuova amministrazione PD appena insediata ha trovato conveniente appropriarsi di progetti portati avanti dalla Giunta Palazzi. Il sindaco Poletti, pavoneggiandosi nel suo discorso di inizio mandato, ha infatti dichiarato che è stato approvato un progetto in cui verranno investiti 790mila euro in nuove asfaltature, facendo credere che si tratti di una sua iniziativa progettuale. Peccato però che queste risorse provengano dall’assegnazione di bilancio della mia Amministrazione, già riservate e destinate da Palazzi e ratificate nella variazione di bilancio del 28 luglio 2021 con delibera di consiglio n.91.

Le strade oggetto dell’investimento e frutto degli sforzi dell’ex sindaco Palazzi di riportare ossigeno al bilancio martoriato dalla sinistra, riguardano importanti interventi in via Comunale Rovere (confine con Bondeno), via Albero a Massa e via Selvabella, oltre che un intervento su via Vallicella. Questi lavori erano già stati previsti e da realizzarsi entro fine novembre, ma la difficoltà nel reperire il progettista nel mese di agosto (il cui bando è stato emesso il 7 di ottobre con determina 595 del 4/10/2021), ha fatto slittare i lavori nella prossima primavera.

Il pavoneggiamento non finisce qui: si è voluto far credere che anche l’intervento di 180mila euro, per il rifacimento della illuminazione a Led di Canaletto, sia opera loro quando l’inizio lavori e l’accantieramento sono stati decretato a metà settembre Se si inizia il mandato raccontando frottole ai cittadini, non riesco a pensare cosa avranno il coraggio di dire nel prossimo futuro…”