Finale Emilia, definite le ultime cariche: Carrara presidente del Consiglio, Ratti, Artioli, Molesini, Guerra e Veronesi in Unione

FINALE EMILIA – Nel corso del primo Consiglio comunale dopo l’elezione a sindaco di Finale Emilia di Marco Poletti, sono state definite le ultime cariche in Consiglio e sono stati scelti i rappresentanti del Comune di Finale Emilia nel Consiglio dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (Ucman). Presidente del Consiglio comunale di Finale Emilia è stato eletto Massimo Carrara, eletto con la lista civica “Con Claudio Poletti detto Marco”, che ha ricevuto 13 voti, contro i tre di Paolo Saletti, di Fratelli d’Italia. A rappresentare la maggioranza in Consiglio Ucman, , invece, saranno Andrea Ratti, Claudio Artioli e Michele Molesini, mentre, per l’opposizione, saranno Mattia Veronesi (M5S) e Olao Guerra (lista civica “Ricominciamo Daccapo”). Il centrodestra finalese perde, così, un posto di rappresentanza politica nel Consiglio dell’Unione.

Nel corso del Consiglio comunale, inoltre, i consiglieri si sono divisi nelle varie commissioni e il sindaco Poletti ha presentato il proprio programma di legislatura, che prevede, tra i primi obiettivi, il recupero del Ponte Vecchio. Ribadito, da parte del sindaco, il no all’ampliamento della discarica, già espresso in campagna elettorale.

