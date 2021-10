Gruppo Hera: con “Digi e Lode” in palio 190mila euro per le scuole

MODENA- Ritorna anche quest’anno l’iniziativa “Digi e Lode” che il Gruppo Hera dedica alle scuole del territorio servito per sostenerne i progetti di digitalizzazione scolastica, e il montepremi aumenta coinvolgendo nuove Regioni.

Per l’anno scolastico 2021/2022, infatti, saranno dieci le scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Emilia-Romagna che verranno premiate con 2.500 euro ciascuna e ulteriori dieci lo saranno nelle Marche e in Abruzzo.

A queste si aggiungeranno 56 scuole in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Puglia

in cui operano 6 società del Gruppo (EstEnergy, Ascotrade, Ascopiave Energie, Amgas Blu, Blue Meta ed Etra Energia).

Complessivamente, quindi, saranno 76 le scuole premiate: per un importo totale che sale a 190mila euro.

Le somme messe in palio dalla multiutility, assegnate in base ad apposite classifiche stilate alla fine di ciascun quadrimestre, sono destinate a finanziare progetti di digitalizzazione scolastica che possono essere scelti in autonomia dagli istituti, a seconda delle esigenze specifiche.

Fino ad ora, con le precedenti edizioni di Digi e Lode, sono stati distribuiti complessivamente 375 mila euro a 130 scuole dell’Emilia-Romagna e a 20 tra Marche e Abruzzo, utilizzati principalmente per l’acquisto di monitor touch, lavagne interattive multimediali, videoproiettori, notebook e tablet, microscopi elettronici, percorsi formativi sulla progettazione tridimensionale, pc, webcam, stampanti 3D e laser, chiavette usb e SIM per la connessione dati.

Il modenese in vetta con 3 scuole premiate

Sono in corso proprio in questi giorni le consegne dei premi alle vincitrici dell’anno scolastico 2020/2021. Alle primarie “Palestrina”, sono state simbolicamente premiate le tre scuole del modenese che si sono aggiudicate 2.500 euro ciascuna: per un totale di 7.500 euro su un montepremi complessivo di 25mila euro dedicati alla sola Emilia-Romagna.

In particolare, si sono classificate, nei primi dieci posti, le già citate Palestrina, la primaria Tassoni Piumazzo di Castelfranco Emilia e la scuola di primo grado Muratori di Vignola.

Nel corso delle 4 edizioni tenutesi sinora, le 40 scuole modenesi premiate hanno raccolto 100mila euro, su un montepremi totale destinato alla Regione Emilia-Romagna pari a 325mila euro.

Partecipare a Digi e Lode è semplicissimo: basta un click

Il meccanismo di Digi e Lode è semplice. Ogni volta che un cliente attiva uno o più servizi digitali messi a disposizione gratuitamente dalle società del Gruppo Hera (come l’autolettura digitale, che permette di avere bollette sempre allineate ai consumi reali, l’iscrizione ai Servizi Online o le app specifiche per ogni società , che permettono al cliente di gestire, con comodità, 24 ore su 24, servizi, forniture e altri aspetti della sua relazione con l’azienda), concorre a incrementare un punteggio che viene ripartito tra le scuole del suo Comune e origina una classifica. Per il cliente, inoltre, è anche possibile scegliere la scuola specifica cui attribuire il punteggio acquisito, attraverso l’indicazione direttamente sul sito web dedicato all’iniziativa http://digielode.gruppohera.it/. In questo modo i punti acquistano un valore maggiore, venendo moltiplicati per cinque.

Nel solo anno scolastico 2020/2021 Digi e Lode ha totalizzato complessivamente circa 428 mila comportamenti digitali attivati dai clienti Hera, tra cui 77 mila richieste per l’invio elettronico della bolletta e 97 mila iscrizioni ai Servizi Online. Mentre le app il Rifiutologo e My Hera sono state scaricate rispettivamente 119 mila e 136 mila volte.

“Il progetto continua a raccogliere un ottimo riscontro da parte dei nostri clienti e del territorio e,

quest’anno, abbiamo quindi deciso non solo di rilanciarlo ma di ampliarlo e in misura particolarmente

significativa alle altre società – commenta Cristian Fabbri, direttore centrale Mercato del Gruppo

Hera e amministratore delegato Hera Comm – Sono risorse preziose per le scuole tanto più ora, con

il periodo storico che stiamo vivendo e che ha messo sotto gli occhi di tutti come la digitalizzazione sia

un elemento imprescindibile per affrontare non più solo il futuro ma il nostro presente. Con Digi e Lode

vogliamo contribuire a sostenere questo impegno sui nostri territori di riferimento. Lavorando insieme,

azienda e comunità locali possono generare nel lungo termine un impatto ambientale e sociale tangibile e invitiamo quindi tutti i nostri clienti a partecipare sempre più numerosi”.