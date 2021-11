Mirandola, modifiche della circolazione in via Pico e via Cavallotti

MIRANDOLA- Per permettere i lavori di strutturazione di un fabbricato situato tra via Pico e via Cavallotti ( e il relativo posizionamento di un ponteggio e di un’area cantiere) a Mirandola, l’Amministrazione comunale ha previsto- dal 15 novembre al 14 gennaio 2021- i seguenti provvedimenti:

restringimento della carreggiata in via Cavallotti, nel tratto compreso dal civico 9 al civico 15, che osserverà le seguenti prescrizioni: dal lunedì al venerdì garantendo uno spazio libero sulla carreggiata di 5 metri e 60; sabato e domenica e nei giorni festivi sarà invece assicurato uno spazio libero di 7 metri e 80.

sospensione della circolazione in via Pico, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Focherini e quella con via Cavallotti.

direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in circolazione su via Pico, giunti all’altezza dell’intersezione con via Focherini.

