Nodo idraulico modenese, a Nonantola Consiglio comunale aperto alla cittadinanza al Teatro Troisi

NONANTOLA – A Nonantola il prossimo Consiglio Comunale si svolgerà, presso il Teatro Troisi, giovedì 25 novembre, con inizio alle ore 18.00 e in modalità aperta alla cittadinanza. All’ordine del giorno è previsto l’aggiornamento sugli interventi programmati e in attuazione sul nodo idraulico modenese, con la partecipazione di Regione Emilia-Romagna, Aipo e Protezione Civile.

Le modalità di prenotazione e accesso al Teatro Troisi (in conformità alla normativa vigente in materia di Covid 19 è possibile prenotarsi solo nominalmente) si trovano sul sito del Comune: https://www.comune.nonantola. mo.it/servizi/notizie/notizie_ fase02.aspx?ID=12355 Considerata la capienza limitata nel numero e al fine di garantire la più ampia partecipazione ai cittadini è prevista una diretta streaming. Per accedere al Teatro Troisi è obbligatorio il possesso del Green Pass.