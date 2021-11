Premiato studio legale che ha assistito Gkn nella chiusura dello stabilimento, bufera sui social

“LabLaw Studio Legale Rotondi&Partners”, studio legale che fornì assistenza anche all’azienda Gkn in occasione della chiusura dello stabilimento fiorentino e del licenziamento (avvenuto tramite Sms) di oltre 400 dipendenti, si è aggiudicato il “Top Legal Awards” nella categoria “Studio dell’anno – Lavoro”, in quanto, si legge nelle motivazioni, “studio stimato per la proattività e lungimiranza con cui affianca i clienti. Come nell’assistenza a Gkn per la chiusura dello stabilimento fiorentino e l’esubero di circa 430 dipendenti”.

Non appena la notizia ha iniziato a circolare sui social, si è subito alzato un polverone. Bufera di critiche per lo studio legale, amplificata ulteriormente dal post pubblicato da uno dei soci per festeggiare il riconoscimento. Tra le voci critiche che si sono levate una volta appresa la notizia, anche quelle del governatore della toscana Giani e del sindaco di Firenze Nardella. Lo studio legale si difende asserendo che il premio non ha nulla a che vedere con la singola vicenda dei licenziamenti messi in atto da Gkn, ma è un riconoscimento che ha natura tecnica e riguarda l’attività complessiva dello studio

