San Felice, lavori di messa in sicurezza piante: divieto di transito in via Canalino

SAN FELICE SUL PANARO – Divieto di transito temporaneo, a San Felice sul Panaro, dal 10 al 17 novembre, dalle ore 8 alle ore 17.30, in via Canalino, nel tratto compreso tra via Galeazza e via Croce, per lavori di messa in sicurezza di piante ai margini della strada. A renderlo noto è l’Amministrazione comunale di San Felice. Dal divieto sono esclusi i residenti.

