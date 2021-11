Sanità, “automedica di Mirandola attualmente non in servizio”

A chiedere l’intervento dell’esecutivo regionale, con un’interrogazione, è Michele Barcaiuolo consigliere regionale di Fratelli d’Italia

Il consigliere, tramite una nota stampa, spiega che, “da segnalazioni, risulta che l’automedica dell’ospedale di Carpi non sia mai stata attivata, così come, attualmente, non sarebbe in servizio quella di Mirandola”.

La mancanza del servizio in queste due aree, rimarca il consigliere, “lascia scoperti circa 190mila modenesi, tutti nell’area nord della provincia”.

Risulta poi, aggiunge Barcaiuolo sullo stesso tema, che “l’automedica di Maranello la scorsa estate, in particolare nel mese di agosto, non prevedesse la presenza di un medico a bordo ma solo di un infermiere”.