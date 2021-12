Trapianti, 2021 anno record all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

Il 2021 è stato certamente l’anno dei record per l’attività trapiantologica dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena. In quest’anno solare, infatti, la Chirurgia Oncologica, Epatobiliopancreatica e Trapianti di Fegato dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, diretta dal prof. Fabrizio Di Benedetto, ha eseguito 105 trapianti di fegato, di cui 7 da donatore vivente, ai quali si aggiungono 33 trapianti di rene. Si tratta di numeri che collocano il Centro Trapianti di Modena tra i primi in Italia ed ai vertici in Europa.

Il record di trapianti di fegato è stato raggiunto nell’anno in cui il Centro ha festeggiato il numero simbolico dei 1000 trapianti di fegato dall’inizio dell’attività, avvenuto nel 2000. Questi numeri sono in linea con la crescita mostrata negli ultimi cinque anni.

“Desidero anzitutto fare i complimenti all’equipe del prof. Di Benedetto per il grande lavoro svolto – ha commentato il Direttore Generale Claudio Vagnini – Non sono, però, solo i numeri a dipingere la qualità del centro trapiantologico modenese, quanto la completezza dell’offerta sanitaria. Il Centro vanta, infatti, programmi innovativi come il trapianto di fegato da donatore vivente, il trapianto per indicazioni oncologiche come le metastasi epatiche da adenocarcinoma del colon ed il colangiocarcinoma, il trapianto di rene da donatore vivente con prelievo totalmente robotico ed il trapianto di rene robotico. Questa offerta è figlia della grande professionalità di tutte le componenti del percorso. La performance del CentroTrapianti è garantita da un meccanismo multidisciplinare che in un momento così difficile come quello che stiamo attraversando a causa della pandemia, ha dato una grande prova di coesione e abnegazione”.

“Desidero ringraziare l’AOU per aver messo a disposizione le risorse necessarie a realizzare dei programmi così innovativi che vanno a migliorare l’offerta per la salute della popolazione regionale e di tutti coloro che si rivolgono al nostro Centro – ha spiegato il prof. Fabrizio Di Benedetto – Questi programmi hanno un’elevata complessità tecnica e tecnologica, e richiedono un coinvolgimento multidisciplinare e una grande dedizione da parte di tutti i professionisti dell’AOU. Da quando mi è stata affidata la direzione del Centro ho lavorato con l’Azienda e con l’Università per costruire un’equipe chirurgica altamente specializzata ed in grado di sviluppare i programmi innovativi che oggi l’Azienda può offrire, specialmente nell’ambito dei tumori primitivi e secondari del fegato e dei trapianti di fegato e rene”.

“Da quando sono arrivato in Azienda – ha concluso il dottor Vagnini – ho promosso l’immediata apertura del programma di trapianto di fegato da donatore vivente, ed i numeri complessivi del trapianto di fegato sono incrementati di circa il 30%, superando quest’anno i cento. Questo è un risultato estremamente importante, specialmente in un momento così difficile per la sanità a livello globale. Ho inoltre fortemente voluto la crescita del programma robotico dotando il Policlinico di una piattaforma robotica dedicata ai percorsi innovativi”.