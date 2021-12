Bomporto, al cinema teatro comunale ghiotto “menù cinematografico” delle festività

BOMPORTO- Dieci film italiani e stranieri, di cui quattro per tutta la famiglia: per un Natale e un Capodanno all’insegna del grande cinema.

Prosegue, anche in occasione delle imminenti festività, al Cinema Teatro Comunale di Bomporto la programmazione cinematografica per grandi e piccini, curata da Ater Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Aprirà le danze venerdì 17 dicembre, alle 21, “Io sono Babbo Natale” di Edoardo Falcone: ultimo film interpretato da Gigi Proietti. Al suo fianco Marco Giallini, Barbara Ronchi, Antonio Gerardi e Simone Colombari. Una divertente commedia per tutta la famiglia, ricca di straordinari effetti speciali, sull’amicizia, il valore degli affetti e la generosità.

Sabato 25 dicembre alle 17 arriva “Encanto” l’ultimo film della Disney diretto da Jared Bush, Charise Castro Smith e Byron Howard, con le voci di Alvaro Soler, Luca Zingaretti, Diana Del Bufalo, Angie Cepeda. Magico lungometraggio d’animazione che segue le vicende della famiglia Madrigal e soprattutto dell’adolescente Mirabel.

Sempre il giorno di Natale, ma alle 20.30, ecco una delle migliori commedie della stagione: “Marilyn ha gli occhi neri” di Simone Godano: con Stefano Accorsi e Miriam Leone. Lui non sa mentire, lei sa solo mentire. Una coppia improbabile alle prese con un progetto impossibile.

Domenica 26 dicembre sempre, alle 17, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Mckenna Grace, Annie Potts, Paul Rudd e Bill Murray sono i protagonisti di “Ghostbusters: Legacy” di Jason Reitman. Un nuovo divertente capitolo del franchise diretto dal figlio del regista del primo capitolo della saga Ivan Reitman.

Alle 20.30 invece sullo schermo del Cinema Teatro Comunale ci sarà uno dei film italiani più apprezzati all’ultima Mostra del Cinema di Venezia che ha avuto un grande successo nelle sale: “Freaks Out” di Gabriele Mainetti. Con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto e Giorgio Tirabassi. Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel.

Il nuovo anno 2022 si apre all’insegna di uno dei film americani più attesi della stagione: sabato 1 gennaio alle 17 (in replica domenica 2 gennaio alla stessa ora) Tom Holland veste nuovamente il costume de l’Uomo Ragno in “Spider-Man: No Way Home” di JonWatts, interpretato anche da Zendaya, Marisa Tomei, Benedict Cumerbatch, Alfred Molina, Willem Dafoe, Thomas Haden Church e Rhys Ifans.

In seguito agli eventi di Spider-Man: Far from Home, la vita di Peter Parker viene stravolta dopo che Mysterio rivela al mondo l’identità di Spider-Man. Peter chiede aiuto a Stephen Strange affinché usi la magia per far dimenticare a tutti che Peter Parker è Spider-Man, ma l’incantesimo non va come previsto e Peter si ritrova a dover affrontare nemici provenienti da altri universi e a scoprire cosa significa davvero essere Spider-Man.

Sempre a Capodanno, ma alle 20.30, ecco una delle commedie italiane più divertenti: “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto” di Riccardo Milani che vede nuovamente insieme la ‘strana coppia’ Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Monica e Giovanni sono tornati. Sono passati tre anni dalla fine della loro storia d’amore che, come avevano previsto sulla panchina di Piazza Cavour, è durata poco anzi pochissimo, proprio come un gatto in tangenziale.

Domenica 2 gennaio alle 20.30 la proiezione di “Il silenzio grande” di Alessandro Gassmann, tratto dalla piéce teatrale di Maurizio De Giovanni: con Massimiliano Gallo, Margherita Buy e una grande Marina Confalone. Una storia segnata dai conflitti, gli equivoci, i confronti, le voci e i silenzi di una famiglia tanto eccezionale quanto, nel suo intimo, caotica e disfunzionale.

Il menù cinematografico delle festività al Cinema Teatro Comunale di Bomporto si chiude giovedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, con altri due ghiotti titoli.

Alle 15 arriva il film per tutta la famiglia “Clifford il grande cane rosso” di Walt Becker con John Cleese, Sienna Guillory, Jack Whitehall, Kenan Thompson, Rosie Perez e Darby Camp: Clifford è diventato grandissimo grazie all’amore che la sua padroncina gli ha riservato, ma ora dovranno affrontare un trasferimento.

Alle 20.30 Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Luisa Ranieri, Sabrina Impacciatore e Ornella Vanoni sono le protagoniste di “7 donne e un mistero” di Alessandro Genovesi: commedia tinta di giallo remake del capolavoro di Francois Ozon “8 donne e un mistero”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo teatrocomunalebomporto@ater. emr.it; chiamare il numero 059 800776 o un messaggio WhatsApp al cellulare 333 2424474.

Vendita online sul circuito Vivaticket.