Bomporto, giovedì 23 dicembre si riunisce il Consiglio comunale

BOMPORTO – Giovedì 23 dicembre è convocato il Consiglio comunale di Bomporto, alle 21 in prima convocazione e alle 21.30 in seconda convocazione. La seduta si terrà in presenza presso la Sala del Consiglio di via per Modena 7. Questi saranno i temi trattati:

1. ricognizione periodica 2021 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175: provvedimenti;

2. mozione presentata dal Gruppo consiliare “Uniti per Bomporto” in data 27 settembre 2021 prot. 13751;

3. ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare “Uniti per Bomporto” in data 16 novembre 2021 prot. 16278 avente ad oggetto: “Crisi del settore pericoltura a causa della maculatura bruna e del cancro della valsa”;

4. interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Uniti per Bomporto” in data 27 ottobre 2021 prot. 15389 avente ad oggetto: “Parco pubblico denominato delle Aquile randagie”;

5. interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Uniti per Bomporto” in data 22 novembre 2021 prot. 16573 avente ad oggetto: “Sospensione dell’accisa regionale sul gas naturale”;

6. interrogazione presentata dal Gruppo consiliare “Uniti per Bomporto” in data 2 dicembre 2021 prot. 17047 avente ad oggetto: “Fatti emersi sulla stampa locale a riguardo degli impianti fotovoltaici posti su alcuni edifici pubblici e mai allacciati alla rete”.

