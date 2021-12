Calcio a 5: pari contro la capolista per Modena Cavezzo Futsal, successo esterno per la Pro Patria San Felice

di Simone Guandalini

Prosegue anche nell’ultima gara prima della sosta natalizia l’ottimo momento di forma delle formazioni modenesi impegnate in Serie A2 e Serie B di calcio a 5.

Nel Girone B di Serie A2, dopo cinque successi consecutivi, Modena Cavezzo Futsal riesce a fermare sul 4-4, in trasferta, la capolista Pistoia, ancora a punteggio pieno prima di questa giornata con nove successi in altrettante gare disputate. La gara è ricca di colpi di scena ed emozioni: Pistoia avanti con Galindo dopo l’espulsione diretta di Barbieri tra le file di Modena Cavezzo Futsal, ma poi gli ospiti, a cavallo tra la prima e la seconda frazione di gioco, riescono a ribaltare il match portandosi in vantaggio 3-1, grazie alle reti di Dudù Costa, che firma il pareggio, e Ronaldo e Pires, che completano la rimonta. Pistoia, però, non si arrende e nella seconda frazione di gioco ribalta nuovamente il match, portandosi sul 4-3, con i gol di Donadoni, Berti e Keko. Proprio quando il match sembrava incanalarsi verso una vittoria per Pistoia, però, arriva una doccia gelata per i tifosi di casa: Aieta trova, infatti, la rete del definitivo 4-4, che consente a Modena Cavezzo Futsal di rimanere al terzo posto in classifica, salendo a quota 22 punti dopo 10 giornate.

Nel Girone B di Serie B, invece, la Pro Patria San Felice si fa il regalo di Natale superando 7-3 il Sant’Agata nello scontro diretto della decima giornata di campionato. E’ il solito El Madi a portare i giallorossi sullo 0-1, ma il vantaggio è effimero, e con quattro tiri e tre gol il Sant’Agata si porta sul 3-1. I giallorossi, però, non ci stanno e mettono in atto una poderosa rimonta firmata da El Madi, Revert e Butturini nella prima frazione di gioco. Drago a inizio ripresa, Revert su libero (sesto fallo bolognese) e ancora lo spagnolo nel finale arrotondano il punteggio sino al 7-3 conclusivo, che chiude l’anno solare di partite della Pro Patria San Felice, al secondo posto in classifica dietro al Futsal Cesena.

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, risultati giornata 11:

CS Gisinti Pistoia – Modena Cavezzo Futsal 4-4

VIS Gubbio – Sampdoria Futsal 5-7

Campello Motors CDM – Buldog Lucrezia 7-2

Lenzi Automobili Prato – Futsal Villorba 1-5

Porto San Giorgio C5 – Fenice Venezia Mestre (rinviata)

Sporting Altamarca Futsal – Città di Massa C5 1-2

Riposa: C.U.S. Ancona

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, classifica:

CS Gisinti Pistoia 28

Campello Motors CDM 25

Modena Cavezzo Futsal 22

Sampdoria Futsal 21*

Città di Massa C5 21

Futsal Villorba 13

Lenzi Automobili Prato 11

Sporting Altamarca Futsal 10

VIS Gubbio 10

Porto San Giorgio C5 8*

Fenice Venezia Mestre 7*

Buldog Lucrezia 7**

C.U.S. Ancona 3

*una partita in meno

**una partita in più

Calcio a 5, Serie B, Girone B, risultati giornata 10:

Aposa Bologna – Fossolo 76 Calcio 3-5

Futsal Sassuolo – Athletic C5 7-4

Lavagna C5 – Futsal Cesena 0-9

Sant’Agata Futsal – Pro Patria San Felice 3-7

Russi – Dozzese 4-1

Dolomiti Energia Rovereto – Olimpia Regium 3-9

Calcio a 5, Serie B, Girone B, classifica:

Futsal Cesena 28

Pro Patria San Felice 23

Olimpia Regium 22

Fossolo 76 Calcio 22

Russi 18

Sant’Agata Futsal 17

Dolomiti Energia Rovereto 16

Aposa Bologna 11

Dozzese 7

Athletic C5 4

Lavagna C5 3

Futsal Sassuolo 3

