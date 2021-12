Calcio a 5: poker casalingo per Modena Cavezzo Futsal, Pro Patria San Felice ripresa all’ultimo respiro contro Futsal Cesena

di Simone Guandalini

Non si ferma più Modena Cavezzo Futsal nel Girone B di Serie A2 di calcio a 5. Dopo qualche scivolone in trasferta nelle prime giornate di campionato, come quelli contro Città di Massa e Sampdoria Futsal, infatti, per i gialloblù sono arrivati cinque successi consecutivi, l’ultimo dei quali sabato, in casa contro Sporting Altamarca Futsal, col punteggio di 4-1. A decidere il match sono quattro marcatori diversi: vanno in rete, infatti, Ronaldo, Aieta, Guerra e Liberti. Modena Cavezzo Futsal si porta, così, almeno momentaneamente, al terzo posto solitario in classifica, a causa della sconfitta del Città di Massa e del rinvio della gara tra Sampdoria Futsal e Porto San Giorgio.

Nel Girone B di Serie B, invece, importante pareggio esterno (2-2) per la Pro Patria San Felice, che ferma la capolista Futsal Cesena, che in precedenza aveva vinto tutti gli 8 match disputati. La Pro Patria San Felice rimane, così, al secondo posto in classifica a cinque punti di distanza dalla formazione romagnola prima, anche se il pari sa di beffa: grazie ad un gol per tempo da parte del solito El Madi, infatti, i giallorossi sono rimasti a lungo in vantaggio, anche per merito dell’eccellente difesa. Il pari di Vignoli, ex di turno, aveva consentito al Cesena di chiudere sull’1-1 il primo tempo, ma nella ripresa la Pro Patria, riportatasi meritatamente in vantaggio, ha a lungo assaporato la vittoria. Sino, appunto, all’ultimo secondo, con i romagnoli tutti in avanti alla disperata ricerca di un pareggio giunto a 49″ dal termine, con la Pro Patria che sul 2-2 è andata, poi, anche vicinissima al terzo gol con Butturini e Revert.

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, risultati giornata 10:

Buldog Lucrezia – CS Gisinti Pistoia 1-2

C.U.S. Ancona – Campello Motors CDM 3-7

Città di Massa C5 – Lenzi Automobili Prato 6-7

Futsal Villorba – VIS Gubbio 6-5

Sampdoria Futsal – Porto San Giorgio C5 (rinviata)

Modena Cavezzo Futsal – Sporting Altamarca Futsal 4-1

Riposa: Fenice Venezia Mestre

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, classifica:

CS Gisinti Pistoia 27

Campello Motors CDM 22

Modena Cavezzo Futsal 21

Sampdoria Futsal 18*

Città di Massa C5 18

Lenzi Automobili Prato 11

Sporting Altamarca Futsal 10

Futsal Villorba 10

VIS Gubbio 10

Porto San Giorgio C5 8

Fenice Venezia Mestre 7

Buldog Lucrezia 7**

C.U.S Ancona 3**

*una partita in meno

**una partita in più

Calcio a 5, Serie B, Girone B, risultati giornata 9:

Athletic C5 – Lavagna C5 6-4

Dozzese – Dolomiti Energia Rovereto 1-3

Fossolo 76 Calcio – Russi 6-3

Futsal Sassuolo – Aposa Bologna 1-5

Futsal Cesena – Pro Patria San Felice 2-2

Olimpia Regium – Sant’Agata Futsal 2-2

Calcio a 5, Serie B, Girone B, classifica:

Futsal Cesena 25

Pro Patria San Felice 20

Fossolo 76 Calcio 19

Olimpia Regium 19

Sant’Agata Futsal 17

Dolomiti Energia Rovereto 16

Russi 15

Aposa Bologna 11

Dozzese 7

Athletic C5 4

Lavagna C5 3

Futsal Sassuolo 0

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017