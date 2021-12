Calcio, Eccellenza: il 2021 della Modenese si chiude con un pareggio a Formigine

Si è concluso con un pareggio nel derby al Pincelli contro il Real Formigine il 2021 della Modenese, impegnata nel Girone A di Eccellenza: 2-2 il risultato finale tra la formazione di Fontana e quella di Ferraboschi. Dopo una fase iniziale di studio, è Bonacini su punizione di Caselli a sbloccare il match a favore dei padroni di casa. Il primo tempo termina 1-0 a favore del Formigine. Nella ripresa, la partita entra nel vivo e la Modenese alza il baricentro spingendo per trovare il gol del pareggio. Al 49’, è direttamente Falanelli a segnare con una punizione spettacolare da posizione defilata: il numero 10 calcia a giro sul secondo palo, il pallone tocca la traversa e si insacca. La rete galvanizza i gialloblù che cercano e trovano subito il secondo gol: Falanelli, imbucato ottimamente da Serroukh, salta un difensore in area, viene steso appena prima di calciare e l’arbitro fischia il calcio di rigore. Dal dischetto va Serroukh, che calcia in modo freddo nell’angolino basso a destra spiazzando il portiere. Al minuto 56’, però, arriva il pareggio immediato del Formigine. Da un cross da destra arriva Zampino che calcia di collo, il pallone colpisce la traversa ma sul rimbalzo arriva Habib che ribatte in rete. Dopo il 2-2, la partita diventa ancora più spettacolare con entrambe le squadre che vanno alla ricerca del gol della vittoria. Al 77’ Posponi scende sulla fascia, palla a Falanelli che entra in area e calcia ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Sul proseguimento dell’azione, Capasso pesca Malverti che da ottima posizione calcia in modo potente verso la porta: il suo tiro viene bloccato da un difensore avversario. Nel finale Falanelli sfiora il gol, ma il risultato finale non cambia: è 2-2 al Pincelli.

Il tabellino:

Real Formigine – Modenese 2-2

Reti: 22’ Bonacini (F), 49’ Falanelli, 53’ Serroukh rig., 56’ Habib (F)

Real Formigine: Mazzi, Vacondio, Tonelli, Giannelli (87’ Boschetti), Bonacini, Caselli (80’ Iattici), Hoxha (55’ Bahi), Faye, Habib, Zampino, Fornaciari. A disposizione: Cornia, Dallari, Ruini, Mondini, Militi, Dallari. All. Ferraboschi

Modenese: Iattoni, Annovi (75’ Malverti), Posponi, Alicchi, Caracci, Saetti, Pilia (75’ Lo Bello), Tardini, Ouattara, Falanelli, Serroukh (67’ Capasso). A disposizione: Melli, Altilia, Andolina, Martagni, Goldoni, Trotta. All. Fontana

Arbitro: Sig. Guiotto di Schio

Ammoniti: Posponi, Falanelli, Bonacini, Bahi, Giannelli

