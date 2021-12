Cavezzo, demolizione Palazzo Paltrinieri: bocciato il ricorso al Tar presentato dai proprietari

CAVEZZO – Nuovo capitolo nella storia giudiziaria riguardante la demolizione di Palazzo Paltrinieri, avvenuta nel 2012, in seguito al terremoto che ha colpito i territori della Bassa modenese. E’ stato, infatti, bocciato, come riporta la “Gazzetta di Modena”, il ricorso presentato al Tar dai proprietari dello storico edificio del centro storico di Cavezzo, i quali chiedevano un risarcimento per i danni subiti. I giudici hanno valutato come il danno sia attribuibile solamente al sisma e non, come sostenevano i proprietari, anche all’ordinanza dell’ex sindaco Draghetti, in quanto quest’ultima è stata emessa a demolizione già ultimata. L’ordinanza in questione era stata annullata dal Tar nel 2016 e proprio questo annullamento aveva spinto i proprietari di Palazzo Paltrinieri a presentare il ricorso per ottenere un risarcimento, nonostante l’assoluzione nel processo penale di tutti gli imputati, tra cui l’ex sindaco Draghetti, poi bocciato nei giorni scorsi.

