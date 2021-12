Come sono cambiati i prezzi a vent’anni dall’introduzione dell’euro? Ecco gli aumenti più significativi

Come confermano i recenti dati Istat, il tasso di inflazione è nuovamente in crescita. Ma a fronte del tasso di inflazione, quanto sono saliti i prezzi al consumo? Per capire quale portata hanno avuto queste variazioni sulle spese delle famiglie italiane, Altroconsumo.it ha analizzato l’evoluzione dei prezzi di beni durevoli, alimentari, trasporti e benzina, servizi e tempo libero dal 2001 a oggi.

Dall’indagine – rivela Altrocunsumo.it – è emerso che, negli ultimi 20 anni, i prezzi sono cresciuti complessivamente del 33,4%, a fronte di un tasso di inflazione annuo che si attesta al 3,8%. Una crescita che è stata decisamente meno marcata negli ultimi anni, considerando che tra il 2019 e il 2020 abbiamo assistito a una contrazione dei prezzi dello 0,1% e, se consideriamo il biennio 2019-2021, la crescita di attesta allo 0,27%.

Beni durevoli

Si parla di elettrodomestici di uso quotidiano, televisori, stampanti e di dispositivi hi-tech. Negli ultimi 20 anni il prezzo medio dei telefoni cellulari è salito del 40,91%: la principale motivazione – spiega Altroconsumo.it – è da ricercare nell’arrivo degli smartphone. Spicca invece il calo del 48,06% del prezzo medio dei notebook. Guardando l’andamento dei prezzi degli elettrodomestici negli ultimi 20 anni, emerge la diminuzione del 30,7% di quelli delle lavatrici. L’ottimizzazione dei costi di produzione è anche tra le cause del dimezzamento dei prezzi dei forni a microonde che si sono ridotti del -51,3% negli ultimi 20 anni. In 20 anni è, invece, salito di oltre il 64% il prezzo dei frigoriferi

Carburanti e mezzi pubblici

In 20 anni (rilevazione di novembre 2021) il prezzo dei carburanti risulta cresciuto fino a quasi raddoppiare, toccando 1,75 euro/litro per la benzina e 1,61 euro al litro per il gasolio. Anche il trasporto pubblico locale negli ultimi 20 anni ha registrato rincari significativi. In 20 anni la crescita dei prezzi, dati alla mano, è stata del 94% in tutte le città, del 158% a Milano.

Beni alimentari

Se c’è un settore in cui gli aumenti di prezzo negli ultimi 20 anni sono stati contenuti, è l’alimentare. Dal 2001 i prezzi dei prodotti alimentari hanno corso meno dell’inflazione e a volte sono addirittura diminuiti (con l’eccezione del pane).

Servizi

Dal 2021 il costo del conto corrente si è mantenuto ben al di sotto della crescita complessiva dei prezzi. Il costo medio annuo è passato dai 95,36 euro del 2001 ai 110 euro nel 2021, con una crescita del 15,35%. Il caso del segmento energia elettrica è particolare. Al netto delle variazioni in corso, che a partire dal mese di maggio 2021 hanno portato il prezzo della materia prima a una crescita esponenziale, la variazione rispetto a 20 anni fa è dovuta a diversi cambiamenti nei metodi di calcolo, nei parametri utilizzati come riferimento, nelle variazioni della struttura tariffaria. Il prezzo per kWh per una famiglia residente (e contatore da 3 kW) è passato da 0,0945 euro del 2001 a 0,34 euro del 2021: una crescita del 360%.

Tempo libero

Bere un caffè al bar ora costa 2,5 volte tanto rispetto al 2001. Siamo passati da un costo medio di 0,46 euro per una tazzina nel 2001 a 1,04 euro nel 2020, una crescita del 124%. E se volessimo andare in pizzeria? Anche qui, il prezzo di una pizza e una bibita ha registrato una variazione importante: +75,7%. Se nel 2001 spendevamo in media 5,50 euro, nel 2020 siamo passati a un prezzo medio di 9,66 euro. Diversa invece la dinamica del biglietto del cinema. Da anni gli spettatori diminuiscono e questo ha portato a prezzi che crescono molto meno della crescita complessiva dei prezzi nel ventennio analizzato. Per vedere un film in sala nel 2001 spendevamo in media 5,36 euro, nel 2020, invece, il costo è salito fino a 6,25 euro, registrando una variazione del +16,67%

