Covid, la situazione all’Aou Modena: trend in aumento dei ricoveri, va meglio per la terapia intensiva

MODENA- Un momento di aggiornamento con il bollettino settimanale contenente le principali attività organizzative e sanitarie dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, in riferimento alla gestione dell’emergenza Covid-19.

Nelle ultime settimane si è registrato un trend in aumento dei ricoveri covid, mentre il ritmo di crescita dei ricoveri in terapia Intensiva è ritmo inferiore.

Ad oggi, sono presenti in Azienda 102 pazienti con riscontro di tampone positivo, di cui: 86 ricoverati in degenza ordinaria (73 al Policlinico, 13 a Baggiovara), 6 in terapia semintensiva e 10 in terapia intensiva (tutti al Policlinico).

Un anno fa, 17 dicembre 2020, i ricoverati erano: 247 totali 186 in ordinaria e 61 intensiva e semi intensiva.

Ecco un raffronto tra i due periodi:

2021 2020 Diff % 102 247 -145 -58,7% 86 186 -100 -53,8% 16 61 -45 -73,8%

Dei 102 pazienti, 94 sono ricoverati per le conseguenze del Covid-19, mentre i restanti 7 per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo. Tra questi 94 i vaccinati sono circa la metà. L’età media dei 94 ricoverati per COVID è 67 anni, quella dei vaccinati è 72,85, quella dei non vaccinati è 60 anni. Il Dato è sovrapponibile a quello dei ricoverati in Terapia Intensiva, dove l’età media dei vaccinati è 74 anni e quella dei non vaccinati è 63,6.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017