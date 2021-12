“E adesso un libro: rubrica di libri”. Vita con Lloyd. I miei giorni insieme a un maggiordomo immaginario di Simone Tempia

Genere: Narrativa

Nata sui social e poi arrivata in libreria, “Vita con Lloyd” contiene raffinate perle di saggezza raccolte in dialoghi inediti e non, tra il maggiordomo immaginario Lloyd e il suo Sir. Brevi scambi e battute ironiche e un po’ chic sui più svariati argomenti, come l’amore, la paura e il fallimento.

L’opinione

💡 Questo libro raccoglie molte massime di vita che giocano con le parole. Piccole e deliziose riflessioni. Va preso con la giusta dose di leggerezza e non è un libro da leggere tutto d’un fiato; solo degustandolo troverete le parole giuste per cambiare punto di vista sul quotidiano.

Note sull’autore

Simone Tempia è nato nel 1983. All’età di 14 anni ha pensato che tutto quello che voleva fare nella vita era scrivere. Nel 2014 ha aperto una pagina su Facebook intitolandola ‘Vita con Lloyd’ e non riesce a vivere senza pensare che quello che lo circonda possa essere scritto.

Curiosità

📚 La Biblioteca Estense Universitaria di Modena, mette online 700mila pagine di manoscritti e libri rari. L’ Estense Digital Library è la nuova piattaforma digitale accessibile da edl.beniculturali.it . In questa prima fase di digitalizzazione sono visibili manoscritti, libri a stampa, lettere e mappe. Negli ultimi quattro anni le Gallerie Estensi, di cui fa parte la Biblioteca, hanno avviato un ampio progetto di promozione e di pubblicazione delle collezioni d’arte e librarie. Sul sito delle Gallerie, sono pubblicate attualmente circa 15 mila opere.

Cara lettrice e caro lettore, ti ringrazio per avermi letto con interesse durante quest’anno, ci rivediamo nel 2022 e nel frattempo ti auguro delle serene festività. Francesca Monari

