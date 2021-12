Finale Emilia, “Festa della Sfogliata”: il lancio dei palloncini era indispensabile?

FINALE EMILIA- Nota stonata per la tradizionale “Festa della Sfogliata” che si è svolta lo scorso 12 dicembre a Finale Emilia.

La consigliera comunale di Generazione Futura 2030 Eleonora Tomasini ha infatti puntato il dito “sull’obsoleta tradizione” del lancio di palloncini.

“Una pratica altamente inquinante e dannosa per l’ambiente– ha scritto su social la consigliera- Seppur i coloratissimi palloncini mettano allegria e il loro lancio possa sembrare un gesto del tutto innocuo, la dispersione in ambiente di questi giocattoli sono tuttavia una minaccia per il nostro ambiente”.

“Si stima infatti che circa il 70% di questi palloncini rilasciati in ambiente, finisca nel mare o negli oceani, comportando non solo un grave rischio per la fauna selvatica che li inghiotte scambiandoli per cibo o rimanendovi incastrata, ma si va ad aggiungere al già enorme quantitativo di plastica che abbiamo accumulato in questi delicati ambienti”- spiega.

“Pertanto mi chiedo, è una tardizione indispensabile?- domanda la Tomasini- Non si poteva pensare ad un’attività più sostenibile?”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017