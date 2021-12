Finale Emilia, Saletti (FdI): “Supponenza e disonestà intellettuale vera anima del centrosinistra finalese”

FINALE EMILIA – Attraverso una nota stampa, il consigliere di Finale Emilia del gruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Saletti, interviene in merito all’ultimo Consiglio comunale, svoltosi nella serata di martedì 28 dicembre:

“Il 28 dicembre si è svolto il Consiglio comunale, tenutosi a porte chiuse per volontà del presidente Carrara. Nell’ordine dei lavori, l’oggetto di maggiore rilevanza politica e di interesse comune ha riguardato il piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune. Tra esse vi è la sub società Feronia, di cui il 70% delle quote afferisce ad Hera Ambiente ed il restante 30% a Sorgea, le cui quote sono suddivise proporzionalmente fra i comuni facenti parte, tra cui Finale.

Nello specifico, questo oggetto si identifica come l’atto determinante e pressoché conclusivo del processo di smantellamento di Feronia, in profonda passività da 4 anni, in quanto si dà seguito alla contrarietà all’operazione di ricapitalizzazione di 2,1 milioni richiesta da Feronia stessa ed Hera, sancita dalla recente votazione unanime dei sindaci in assemblea dei soci. Il tassello finale del procedimento è stato formalizzato dal Sindaco Poletti al quale se ne dà atto; a onor del vero, però, l’operazione è stata resa possibile solo grazie al lavoro alacre e integerrimo dell’ex sindaco e di tutta la Giunta Palazzi, i quali per 5 anni hanno fatto di tutto in tutte le sedi per opporsi all’ampliamento della discarica, riuscendo anche a convincere gli altri sindaci soci di Sorgea.

Ebbene, dall’attuale maggioranza questi meriti oggettivi sono stati deplorevolmente definiti “presunti” e nell’aspro alterco fra Palazzi e Poletti Lisa, il consigliere del PD ha effettuato una ingenerosa mistificazione della realtà, arrivando ad accusare, in malafede, la nostra parte politica di non aver creduto veramente nella lotta alla megadiscarica. Queste affermazioni sono parecchio lesive della nostra onorabilità, mi sono sentito estremamente ferito, dal momento che abbiamo sempre lavorato e creduto nel nostro operato con coerenza, serietà e rispetto verso il mandato popolare.

Quanto asserito dal consigliere Poletti è inoltre facilmente confutabile richiamando le dichiarazioni agli atti del consiglio di giugno 2021 dell’avvocato Graziosi, incaricato da noi nel processo civile. Egli ha più volte ribadito che il dossier gli fu affidato nei tempi regolamentari e che il mancato esame del ricorso al Tar risiedeva nell’atteggiamento frequentemente restio da parte del Tar stesso di opporsi a determinate volontà politiche della regione e di colossi quali Hera. Ravviso inoltre che l’attuale sindaco Poletti ha rinnovato l’incarico al suddetto avvocato, a prova del nostro buon operato e del professionista.

Al consigliere Poletti ho infine ricordato che l’ordine del giorno contro l’ampliamento della discarica venne approvato a settembre 2016 dalla nostra maggioranza assieme ai voti di M5S e rifondazione comunista; si astennero o non parteciparono al voto proprio i consiglieri del centrosinistra, ora per fortuna redenti.

Vorrei che l’attuale maggioranza riconoscesse che, a prescindere da come si sia svolta la discussione, io ho comunque votato a favore della delibera (e quindi contro alla ricapitalizzazione di Feronia) perché reputo di maggiore importanza e interesse collettivo la tutela della salute dei finalesi e l’azzeramento degli impatti ambientali, rispetto a becere ed avvilenti faziosità politiche. Continueremo a vigilare sull’operato del sindaco Poletti, affinché adotti tutti gli strumenti legali e politici per opporsi a qualsiasi discarica sul territorio; la parola data va rispettata e questa faccenda non deve finire come la drammatica situazione dell’ospedale nel 2009″.