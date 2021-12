Hockey in line, Scomed Bomporto Under 12: doppia battuta d’arresto contro Ferrara

BOMPORTO – La strada è ancora lunga per gli Scomed, che, domenica 5 dicembre, nella loro Bomporto, nonostante il grande impegno e la forte determinazione profusa, non hanno potuto evitare due sconfitte nel campionato regionale Under 12. Per questa giovane squadra tanto lavoro ancora da fare, dunque, per sperare di ottenere le tanto ambite qualificazioni Nazionali.

Questi i risultati della giornata :

SCOMED-FERRARA 8-10 (Per Scomed Bomporto goal di: 7 ALLEGRETTI 1 VECCHI)

SCOMED-FERRARA 6-7 (Per Scomed Bomporto goal di: 3 ALLEGRETTI 1 VERGARI F.-VECCHI-SANTAGIULIANA )

La formazione Scomed Bomporto Under 12 : ALLEGRETTI-BELTRAMI-VECCHI-VERGARI G.-SANTAGIULIANA-GAVIOLI-LUMIA-STEFANI-VERGARI F.- ALL.PRANDINI-BISI- DIRIGENTE ALLEGRETTI

Nella foto : La formazione Scomed Bomporto Under 12

