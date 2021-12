Hockey in line: Scomed Bomporto Under 14 in trasferta a Ferrara

BOMPORTO – Continua il campionato regionale Under 14 per gli Scomed Bomporto, che, reduci dal successo pieno ottenuto a Soragna lo scorso novembre, domenica 12 dicembre si recheranno a Ferrara per la prevista trasferta di calendario. La formazione bomportese cercherà di realizzare il bis che permetterebbe di allungare in classifica

Questo il programma della giornata :

Ore 10,00: FERRARA-SCOMED BOMPORTO

Ore 12,00: FERRARA -SCOMED BOMPORTO

La formazione Scomed Bomporto Under 14: CORAZZARI E.-BERGAMINI A.-TOMASINI-TARANTOLA-CIPRIANO-RAIMONDI-ALLEGRETTI-SANTAGIULIANA-VECCHI-VERGARI G.-ALL.SALA.

