Hockey in line, Scomed Bomporto Under 16: battuta d’arresto contro il Libertas Forlì

BOMPORTO – Battuta d’arresto per gli Scomed Bomporto Under 16, che cedono il passo in campionato regionale al Libertas Forlì, estremamente incisivo ed efficace in ogni fase di gioco. Un gap difficilmente recuperabile nel breve periodo, quello della formazione bomportese, reduce dalla sconfitta della precedente trasferta a Piacenza.

Risultato della partita

SCOMED BOMPORTO – LIERTAS FORLI 0 – 7

La formazione Scomed Bomporto Under 16 : CORAZZARI E.-TOMASINI-BERGAMINI A.-CORAZZARI R.-REBECCHI-IDRIZOSKI-BERGAMINI F.-ORRU’-PARMEGGIANI-CIPRIANO-TARANTOLA-MUSSO- ALL.SALA -DIRIGENTE BERGAMINI M.

Nella foto seguente, la formazione Scomed Bomporto Under 16:

