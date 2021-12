“Il caffè della domenica” di Francesca Monari

In questo numero del Caffè trovi: un concorso per lavorare con la musica, due belle ‘persone’ con due belle storie ‘ispirazionali’ e una notizia che deve farci tutti riflettere.

Emilia-Romagna – Cultura, MUSIC IS THE BEST: una piattaforma e un Concorso per scoprire nuovi talenti col sostegno della Regione. Per le 9 band selezionate laboratori per produrre un brano. Il bando è attivo sul sito una piattaforma e un Concorso per scoprire nuovi talenti col sostegno della Regione. Per le 9 band selezionate laboratori per produrre un brano. Il bando è attivo sul sito www.musicisthebest.it e sarà possibile candidarsi fino al 31 dicembre, selezioni da febbraio.

Da Forlì a Londra una giovane forlivese in prima linea contro il cambiamento climatico.

La ventottenne Giulia Bonetti è partita per l’estero subito dopo la laurea e ha fatto esperienze diverse all’estero. Oggi vive a Londra e lavora per il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine e si occupa in particolare di Copernicus, il programma di punta della Commissione Europea per l’osservazione della Terra. Un bagaglio di competenze che l’hanno condotta, in rappresentanza dell’Italia, a partecipare alla conferenza Cop 26 sui cambiamenti climatici tenutasi a Glasgow in Scozia.

Faenza – Il 75enne Pier Domenico Sabbatani è stato proclamato dottore in filosofia dalla commissione di Esame all’Università di Bologna.

A 19 anni deve abbandonare la scuola per trovarsi un lavoro. Viene assunto come magazziniere da un’azienda e col tempo arriva a dirigerla. Il sogno di laurea del pensionato faentino però non finisce qui; si è già iscritto al biennio di laurea magistrale.

Italia – Le “grandi” dimissioni.

Il recente aumento delle dimissioni, osservato in diversi paesi tra cui l’Italia, ha acceso i riflettori su un nuovo approccio al lavoro che predilige la qualità della vita.

Una delle principali cause è ritenuta essere la sindrome da burnout, ovvero una situazione professionale logorante dal punto di vista psicofisico. Ciò ha indotto molti ad abbandonare il lavoro alla ricerca di compensi più soddisfacenti e di una maggiore autonomia in termini di flessibilità oraria.

L’analisi, condotta periodicamente dalla Banca d’Italia e dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, denota ora dimissioni volontarie al massimo storico.

Cara lettrice e caro lettore, ti ringrazio per avermi letto con interesse durante quest’anno! Ci rivediamo nel 2022 e nel frattempo ti auguro un Sereno Natale.

Francesca Monari

