Mirandola, interruzione temporanea della circolazione in via Milazzo

MIRANDOLA- Prevista per mercoledì 15 e giovedì 16 dicembre, dalle 8 alle 17, l’interruzione della circolazione in via Milazzo: nel tratto compreso tra via Verdi e viale Circonvallazione.

Il divieto si è reso necessario per permettere l’esecuzione di lavori edili, in corrispondenza del cantiere all’altezza del civico 62.

