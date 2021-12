Mirandola, lutto per la scomparsa del dottor Danilo Pincelli, anestesista a Concordia

MIRANDOLA – Il sindaco di Mirandola, Alberto Greco, a nome dell’Amministrazione comunale esprime cordoglio per la scomparsa, avvenuta nei giorni scorsi, all’età di 85 anni, del dottor Danilo Pincelli, medico anestesista, che ha legato la sua attività soprattutto all’ospedale di Concordia.

“Lo ricordiamo come uno stimato professionista appassionato del proprio lavoro, oltre che guida e maestro per i suoi collaboratori. Alla famiglia, in questi giorni di dolore, la mia vicinanza e le mie e nostre sentite condoglianze”.