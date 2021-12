Molestie sessuali ai danni della titolare di un hotel di Finale Emilia, condannato 31enne

FINALE EMILIA – Il giorno di San Valentino dello scorso anno costrinse la titolare di un hotel di Finale Emilia a seguirlo nella stanza in cui alloggiava e qui mise in atto una serie di molestie sessuali ai suoi danni. Per queste motivazioni, si legge sulla “Gazzetta di Modena”, un 31enne di origini marocchine, che frequentava abitualmente l’albergo in questione e conosceva, dunque, la vittima è stato condannato a 2 anni e 10 mesi. Secondo quanto riferito dalla donna, l’uomo non aveva mai creato problemi: quel giorno, invece, la spinse sul letto della sua stanza, obbligandola a subire le molestie, durate alcune ore, in cui la donna ha provato invano a dare l’allarme, riuscendo alla fine a scappare. A una decina di giorni di distanza dall’episodio è, poi, arrivata la denuncia, che, in seguito alle indagini e all’iter giudiziario, ha portato alla condanna dell’uomo responsabile delle violenze, che nel frattempo aveva chiesto scusa e presentato un risarcimento.

