Traffico di cuccioli sventato dalla Polizia: cagnolini e gattini stipati in gabbie dentro ad un furgone

BOLOGNA – I poliziotti della Stradale di Pian del Voglio (Bologna) hanno fermato un traffico di cuccioli. 50 cagnolini di varie razze e 2 gattini provenienti dall’Ungheria viaggiavano stipati in gabbie all’interno di un furgone, senza la documentazione prevista. Probabilmente sottratti alle madri molto prima del periodo previsto e con la conseguenza di sviluppare problemi di salute e comportamentali proprio per questo, i poveri animali sono stati affidati dagli agenti a enti e associazioni che si occuperanno di loro finché non potranno essere adottati.

