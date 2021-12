Ubriaco alla guida, 52enne imbocca rotonda contromano e provoca un incidente

MODENA – Ha imboccato contromano la rotatoria di via Divisione Acqui, a Modena, causando un incidente stradale, un automobilista 52enne denunciato dalla Polizia Locale di Modena per guida in stato di ebbrezza. Aveva, infatti, un tasso alcolico oltre il quadruplo del consentito. Per l’episodio, avvenuto intorno alle 20 di giovedì 16 dicembre, l’uomo sarà anche sanzionato amministrativamente.

Come ricostruito dall’Infortunistica, il 52enne modenese era al volante di una Mini e stava percorrendo via Divisione Acqui, provenendo da via Bonaccini, con l’obiettivo di proseguire in viale Menotti. Accedendo alla rotonda, però, ha sbagliato la manovra di svolta, scontrandosi con la Volkswagen Golf condotta da una 45enne, originaria della Romania e residente anch’essa in città, che stava procedendo regolarmente sull’anello stradale.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del Comando di via Galilei, quindi, che hanno avviato i rilievi sul sinistro e hanno sottoposto il 52enne all’alcoltest. Dall’esame è stato riscontrato lo stato di alterazione, con un tasso di poco superiore a due grammi per litro (il limite è 0,5), collocandolo nella terza e più grave fascia individuata dalle normative.

All’uomo, dunque, è stato contestato il reato definito dall’articolo 186 del Codice della strada e gli è stata ritirata la patente, mentre la Mini di sua proprietà è stata sottoposta a fermo amministrativo. Sarà adesso l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare l’eventuale sanzione penale a suo carico (l’ammenda prevista va da 1.500 a 6mila euro) ed eventuali sanzioni accessorie, la detrazione dei punti e la durata della sospensione del documento di guida da uno a due anni.

Inoltre, all’automobilista sarà contestata pure la violazione dell’articolo 143 del Codice, relativo alla posizione dei veicoli sulla carreggiata, che nei casi di circolazione contromano prevede una sanzione amministrativa da 327 a 1.308 euro.

Infine, alla 45enne coinvolta nel sinistro saranno fornite le informazioni della controparte, con le quali potrà decidere di avviare l’iter assicurativo finalizzato alla richiesta di risarcimento dei danni alla sua Golf.

