Unimore, la prof.ssa Morlini nominata componente della Conferenza sullo Sport regionale

Prestigioso riconoscimento per Isabella Morlini, professoressa associata di Statistica e delegata del Rettore per lo Sport, da parte della Regione Emilia-Romagna: la docente, infatti, è stata nominata quale componente all’interno della Conferenza sullo Sport regionale. La Conferenza, istituita ai sensi della Legge Regionale n. 8/2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”, è organo consultivo della Regione Emilia-Romagna nelle attività di programmazione, tutela delle persone, monitoraggio e ricerca in materia sportiva.

L’art. 9 della legge prevede, tra i membri della Conferenza, “un rappresentante delle università attive sul territorio regionale designato dalla Conferenza Regione-Università”: quello della Prof.ssa Morlini è, dunque, l’unico nominativo sul quale hanno trovato convergenza tutti gli atenei emiliano-romagnoli in sede di conferenza regioni università.

Oltre alla rappresentanza universitaria, compongono la conferenza il Presidente della Regione, o un suo delegato, che la presiede, quattro rappresentanti degli enti locali, un rappresentante designato dal CONI regionale, un rappresentante designato dal CIP regionale, due rappresentanti designati dagli enti di promozione sportiva e un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale.

“Ringrazio le colleghe e i colleghi degli Atenei della Regione – dichiara la prof.ssa Morlini – per la fiducia accordatami nel designarmi rappresentante delle Università nella Conferenza sullo Sport istituita dalla Regione. Mi impegnerò a portare contributi importanti nelle attività di programmazione, tutela delle persone, monitoraggio e ricerca in ambito sportivo. Penso che questo tavolo sia una straordinaria opportunità di confronto, mediazione e condivisione per affrontare le nuove sfide che lo Sport, in tutte le sue declinazioni, ci offre dopo due anni di incertezze e di cambiamenti radicali del nostro stile di vita dovuti alla pandemia”.

Isaballa Morlini è professoressa associata in Statistica. Nel 1994 si è laureata con lode in Economia e Commercio e nel 1999 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in statistica metodologica presso l’Università degli Studi di Trento. Ha svolto attività didattiche nella Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Parma dal 2001 al 2004 e nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia dal 2004 al 2009. Attualmente è docente di Statistica nel Dipartimento di Economia Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia e docente presso l’Accademia Militare di Modena.

Dal 1998 è iscritta alla Società Italiana di Statistica e dal 2006 è membro del gruppo internazionale “Classification and Data Analysis Group”. Dal 2019 è membro del centro di ricerca Interdipartimentale Ro.S.A, “The Robust Statistics Area”. In ambito di ricerca si occupa di analisi di dati funzionali, cluster analysis, modelli additivi a funzioni baseradiali, modelli mistura per variabili qualitative e quantitative, reti neurali artificiali e metodologie statistiche fuzzy. Su tali temi è autrice di circa cinquanta pubblicazioni, tra contributi in volume e articoli su riviste. Ha svolto attività di referaggio per numerose riviste internazionali e per volumi editi dalla Springer nella serie “Studies in Classification, Data Analysis and Knowledge Organization”. Ha partecipato a diversi progetti di ricerca di interesse nazionale e a numerosi convegni internazionali.

