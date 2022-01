Al via la seconda edizione del “Premio21racconti”: 2.100 euro in palio per il vincitore

Seconda edizione del premio letterario indetto dalla casa editrice 21lettere e dedicato ai racconti inediti: il premio21racconti. Obiettivo del premio è quello di richiamare un po’ di attenzione verso la letteratura, affinchè venga percepita non come qualcosa di lontano, ma come possibilità concreta. Coinvolti in questa iniziativa intendiamo anche gli studenti delle superiori, vista la possibilità di partecipare come giuria offerta ai ragazzi delle scuole di Modena che hanno scelto percorsi di studio umanistico-letterari, quali liceo classico e linguistico. Per questioni logistiche tale possibilità è limitata alla città in cui ha sede la redazione della casa editrice 21lettere. Presidente del comitato direttivo è Roberto Giardina, scrittore e giornalista de Il Resto del Carlino, Il Giorno, La Nazione e ItaliaOggi, con un passato da direttore editoriale della casa editrice Rusconi.

Partecipazione e valutazione

Al vincitore tra i 21 racconti finalisti spetterà un premio di € 2.100. La giuria incaricata di selezionare i 21 racconti finalisti è composta dalla redazione di 21lettere ed è aperta alla partecipazione degli studenti delle superiori che hanno scelto di mettere al centro del proprio percorso scolastico gli studi letterari. Il vincitore tra questi 21 finalisti verrà selezionato dal comitato direttivo così composto:

Roberto Giardina – presidente

Caterina Medici – vicepresidente

Alberto Bisi – Giurato

Il bando del concorso, con l’indicazione di tempistiche e modalità di partecipazione, è presente sul sito del premio www.premio21racconti.it. Gli autori hanno tempo fino all’8 aprile 2022 per inviare i loro racconti inediti, di una lunghezza massima di 30.000 battute (spazi inclusi).

