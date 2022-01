Bomporto, Piccinini (M5S): “Troppi disservizi nella raccolta dei rifiuti di malati Covid”

BOMPORTO – Risolvere i problemi nella raccolta dei rifiuti di malati di Covid nella frazione di Sorbara, comune di Bomporto. A chiederlo, in un’interrogazione, è la consigliera regionale Silvia Piccinini (Movimento 5 Stelle).

La consigliera ricorda come “a Bomporto sono state segnalate diverse criticità nel sistema di raccolta rifiuti dei malati Covid, che prevede il deposito della spazzatura in contenitori specifici da smaltire come “indifferenziata”. Il servizio di raccolta rifiuti è svolto, nel comune di Bomporto, da Hera S.p.A., che, tuttavia, risulta non aver assicurato per molti giorni consecutivi (ben nove) la raccolta, presso i malati Covid, dei contenitori specifici loro dedicati e l’esito di questo disservizio si è tradotto sia in rilevanti disagi proprio per le persone malate, costrette a convivere con i rifiuti in casa per molti giorni, sia nel rischio che, a fronte dell’esasperazione per la mancata raccolta, pur a fronte di ripetuti solleciti, in alcuni casi i rifiuti siano stati deposti autonomamente nei cassonetti ordinari”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’Amministrazione regionale se “intenda intervenire nei confronti di Hera SpA riguardo al caso segnalato e, in via generale, nei confronti dei gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti in Emilia-Romagna, al fine di assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni della Regione ed evitare che da comportamenti quali quelli descritti possano insorgere ulteriori disagi per i cittadini contagiati e per la salute pubblica”.