Bomporto, cittadini in isolamento Covid: ma Hera non passa per la raccolta dei rifiuti

BOMPORTO- Le segnalazioni arrivano da Bomporto: cittadini bloccati in casa- in quarantena o positivi al Covid- si ritrovano da quasi una settimana ancora con tutti i rifiuti. Rifiuti decisamente ingombranti cosiderando le festività natalizie.

Sembrerebbe che Hera, infatti, non sia ancora passata per la consueta raccolta che, così come stabilito dall’ordinanza regionale del 23 marzo scorso, dovrebbe essere garantita almeno due volte alla settimana.

Secondo l’ordinanza infatti le persone positive al Covid, quelle in isolamento e quelle in quarantena devono sospendere la raccolta differenziata per ridurre il più possibile il rischio di contagi e devono riporre tuti i rifiuti domestici in due o tre sacchi (uno dentro l’altro). In attesa che i gestori del servizio passino per la raccolta.

