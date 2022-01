Calcio, il mister della Modenese Fontana in vista della ripresa del campionato: “Gara complicata, ma abbiamo voglia di fare risultato”

MODENA – Domenica 30 gennaio riprenderà il campionato per il Girone A di Eccellenza, con la Modenese che, alle ore 14.30, sarà impegnata sul campo del Nibbiano & Valtidone. Queste le dichiarazioni di mister Mirko Fontana:

“E’ stato un periodo particolarmente difficile. La condizione fisica non è ottimale, ma è importante aver recuperato quasi tutta la rosa. Ci mancherà il ritmo partita e da questo punto di vista il Nibbiano ha un piccolo vantaggio, avendo giocato domenica scorsa un recupero. La squadra è pronta, vogliamo fare risultato e ripartire bene. Sappiamo che affronteremo una squadra molto forte, che fino alla fine lotterà per il vertice, ma vogliamo portare a casa qualche punto. Loro hanno una rosa molto importante per la categoria e si sono ulteriormente rinforzati, sarà difficile fare risultato ma dobbiamo rimanere compatti, aiutarci ed essere molto bravi dal punto di vista tattico. In questo periodo ci siamo allenati in campi ridotti perciò dovremo ritrovare le giocate e gli automatismi che abbiamo avuto nel girone di andata. Mercato? Sono arrivati alcuni giocatori nuovi che possono portare un qualcosa in più per fare un buon girone di ritorno e raggiungere la salvezza il prima possibile, che rimane il nostro obiettivo”.