Celebrazioni patrono della Polizia Locale, Siena (+Mirandola): “E’ davvero una festa?”

MIRANDOLA – Attraverso un post pubblicato su Facebook, il consigliere comunale di Mirandola, della lista civica + Mirandola, Giorgio Siena, interviene a proposito dell’uscita della Polizia Locale di Mirandola dal corpo di Polizia dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord:

“In occasione di San Sebastiano, protettore della Polizia Locale, il Comune di Mirandola, Unione Area Nord, i comuni di Cavezzo e Finale Emilia hanno celebrato il giorno della polizia locale. Avrebbe potuto essere la giornata del Corpo di Polizia Unico dell’Area Nord, una dimensione (considerando i comuni di Cavezzo e Finale Emilia) di circa 80 agenti che avrebbero potuto darsi una organizzazione capace di specializzare ambiti amministrativi, adeguarsi in modo flessibile alle esigenze del territorio che non sono sempre le stesse, dotarsi di percorsi di formazione orientati al miglioramento della loro professionalità e attivare investimenti nuovi, anche con una indubbia maggiore efficacia progettuale e credibilità verso i soggetti istituzionali superiori.

Oggi, in realtà, avrebbe dovuto essere la giornata della riflessione politica sul fallimento di una visione territoriale sulla sicurezza. Perché in fondo il problema è sempre lo stesso: essere e sentirsi più sicuri. Proteggere persone e beni in una realtà che tende a peggiorare. Da ultimo non possiamo ignorare, come sta accadendo in città più grandi, che le bande giovanili stanno purtroppo crescendo e con l’uscita dalla pandemia ne avremo segnali presto. In questo, come in altri compiti, si avvertirà la mancanza di un sistema di forze realmente organizzato, e non disperso fra miopie e particolarismi”.