Covid, Ausl alla ricerca di appartamenti e bed and breakfast da adibire all’isolamento di cittadini

Come avvenuto lo scorso anno, l’Azienda USL di Modena ha pubblicato un avviso di indagine esplorativa per reperire la disponibilità di locali da dedicare all’isolamento delle persone positive al Covid e quarantenati in attesa di diagnosi. In particolare, questa volta si ricercano appartamenti in locazione e Bed and Breakfast. Le strutture devono avere le seguenti caratteristiche: presenza di ascensori, eliminazione delle barriere architettoniche, collocazione territoriale nella provincia di Modena. Inoltre, i luoghi devono essere in grado di ospitare fino a 10 persone ed essere dotati di servizi igienici indipendenti. L’Ausl si occuperà della fornitura dei pasti tramite una ditta aziendale e della sanificazione degli ambienti al termine della permanenza.

Questa opportunità è pensata per pazienti positivi al coronavirus dimessi dagli ospedali della provincia o comunque persone asintomatiche o con pochi sintomi, che non hanno la possibilità di trascorrere il periodo di isolamento al domicilio, per ragioni logistiche o sanitarie. Allo stesso modo potranno essere ospitate persone in attesa di diagnosi ma con sintomi riconducibili all’infezione, sempre nel caso in cui non in grado di assicurare la quarantena al proprio domicilio.

Il bando, con data di scadenza 12 gennaio alle ore 12, è consultabile nella pagina dedicata ai Bandi di gara e avvisi www.ausl.mo.it/bandi-di-gara- e-avvisi nella sezione relativa al Servizio Tecnico Ausl.

