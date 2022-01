Covid e scuola in presenza: ma in Regione sono 100mila gli studenti in isolamento

MODENA- I contagi Covid sono aumentati e i protocolli non hanno funzionato: questo è lo stato in cui versano gli istituti emiliano-romagnoli nelle ultime settimane. E’ un’analisi secca quella che l’assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna- e coordinatore della commissione Salute delle Regioni a livello nazionale- Raffaele Donini ha delineato in occasione della quarta e quinta commissione in Regione.

Dati e numeri parlano da soli e segnalano un aumento esponenziale dei focolai e delle conseguenti classi in quarantena.

Settimana 10/17 gennaio 2022

focolai negli istituti regionali- 748

classi in quarantena- 969

persone in quarantena- 79.660 (di cui 74.478 studenti)

Settimana 17/23 gennaio 2022

focolai negli istituti regionali- 2.415

classi in quarantena- 2.225

persone in quarantena- 104.546 (di cui 98.758 studenti).

“Se davvero tutti crediamo che la scuola sia tale soprattutto se è in presenza e se davvero crediamo che sia la priorità nazionale- ha spiegato l’assessore Donini- allora dobbiamo impegnarci tutti a rivedere i protocolli che, in queste due settimane, non hanno funzionato. A rivedere i decreti e metterci intorno a un tavolo celermente, per far sì che si aumenti la possibilità di una scuola in presenza effettiva, e non solo sulla carta”.

