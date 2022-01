Emilia-Romagna, scelti i tre “grandi elettori” che parteciperanno all’elezione del presidente della Repubblica

Sono Emma Petitti, presidentessa dell’Assemblea legislativa, Stefano Bonaccini, presedente della Regione, e Matteo Rancan, capogruppo della Lega, i tre “grandi elettori” scelti per rappresentare l’Emilia-Romagna in occasione dell’elezione del prossimo presidente della Repubblica. Questi i loro commenti al termine della votazione:

Emma Petitti: “E’ un onore rappresentare l’Emilia-Romagna. Dal voto espresso dall’Assemblea legislativa emerge un messaggio importante di unità d’intenti delle forze politiche in un momento in cui la crisi pandemica è ancora molto forte e l’emergenza sanitaria è diventata emergenza sociale e lavorativa. Noi dobbiamo mettere le istituzioni sopra tutto. Questo ci chiede il paese, questo ci chiedono le persone. Nella scelta del prossimo presidente della Repubblica mi auguro prevalgano concordia, unità e capacità di ascolto della voce delle istituzioni locali e dei territori. Mi auguro, infine, che lo stile, la capacità di ascolto e la moderazione che hanno connotato il mandato del presidente Mattarella vengano acquisiti anche dal prossimo presidente o dalla prossima presidente della Repubblica”.

Stefano Bonaccini: “La scelta del prossimo presidente della Repubblica deve cadere su una figura il più possibile rappresentativa dell’unità del paese. Mi auguro che la politica e i partiti sappiano dare ai cittadini una risposta all’altezza delle aspettative dei cittadini. Il mio auspicio è che si riesca a trovare l’accordo già alle prime tre votazioni (dove occorre la maggioranza qualificata, ndr), dopo di che le regole sono chiare. La mia speranza è che si possa scegliere una persona in grado di rappresentare al meglio l’Italia fuori da logiche di parte”.

Matteo Rancan: “E’ per me motivo di grande orgoglio rappresentare l’Emilia-Romagna nell’elezione del presidente della Repubblica. La mia presenza, in rappresentanza della opposizione, in seno a una compagine di grandi elettori che avrà un ruolo da protagonista nell’elezione del prossimo Capo dello Stato, aumenta le mie responsabilità. Auspico l’elezione di un presidente della Repubblica che abbia a cuore l’Emilia-Romagna e i suoi cittadini”.