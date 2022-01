Emilia-Romagna, via alle dosi booster anche per chi ha completato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi

A partire da domani, mercoledì 5 gennaio, in Emilia-Romagna, chi ha completato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi potrà prenotare, o ricevere l’invito secondo le modalità di organizzazione delle singole Ausl, per la somministrazione della terza dose di vaccino. La Regione ha infatti trasmesso alle aziende sanitarie le indicazioni in materia del ministero della Salute: le somministrazioni di dosi booster ad almeno 120 giorni partiranno dal 10 gennaio. L’ulteriore anticipo della dose aggiuntiva riguarda tutti i vaccinati con età uguale e superiore a 16 anni. Anche chi ha ricevuto in un’unica dose il vaccino Johnson&Johnson e che quindi si sottoporrà di fatto alla seconda somministrazione. Indipendentemente dal vaccino utilizzato per il primo ciclo, per il richiamo saranno sempre utilizzati vaccini a m-RNA, cioè Comirnaty di Pfizer/BioNTech o Spikevax di Moderna. Alle ore 16:00 di oggi sono 1.461.165 le dosi aggiuntive già somministrate da Piacenza a Rimini, a fronte di una popolazione over 12 pari a 3.617.906 persone, che ha già completato il ciclo vaccinale primario.

A Modena, l’Ausl provvederà a partire da domani (5 gennaio) all’invio degli Sms con la prenotazione dell’appuntamento, senza bisogno di alcuna azione da parte dei cittadini, se non l’eventuale spostamento dell’appuntamento in caso non sia possibile presentarsi. Nel dettaglio si tratta di circa 58.370 persone in provincia di Modena, con i primi appuntamenti fissati a partire da lunedì 10 gennaio.

