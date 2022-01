Giorno della Memoria, le iniziative organizzate dalla Fondazione Fossoli

“La giustizia è un principio con cui valutare il passato e ogni stato successivo delle cose”: è questa citazione del sociologo Zygmund Bauman, tratta dal testo ormai classico ‘Modernità e Olocausto’, a rappresentare il filo rosso che unisce il cartellone di iniziative promosso a Carpi dalla Fondazione Fossoli in occasione del Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale per ricordare le vittime della Shoah.

E proprio nel giorno della ricorrenza, giovedì 27 gennaio, l’appuntamento sarà con Segnale d’allarme – La mia battaglia VR, opera teatrale in realtà virtuale scritta da Chiara Lagani ed Elio Germano, e interpretata da quest’ultimo. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Comunale di Carpi in due momenti: alle ore 11:00 per le scuole e alle ore 21:00 per gli adulti.

Si tratta della trasposizione in realtà virtuale de La mia battaglia, un’opera che parla alla e della nostra epoca. Qual è l’allarme? Questo nostro tempo, il diffondersi del pensiero assolutista fomentato da un’informazione deformata di cui la nostra società è vittima. Le nuove tecnologie che hanno cambiato la comunicazione, se da un lato si propongono come democratiche, dall’altro facilitano la manipolazione del pubblico. È in questo contesto che Elio Germano utilizza e allo stesso tempo critica la modernità del linguaggio che ha scelto. La tecnologia più avanzata offre dunque uno spettacolo disturbante, pensato per scuotere e risvegliare le coscienze.

Usando le potenzialità della Virtual Reality viene messo in scena un esperimento nel quale Germano ipnotizza i suoi spettatori, quasi li manipola, con lo scopo di trasmettere quel segnale d’allarme da cui prende il nome lo spettacolo VR stesso.

È possibile prenotare un posto per lo spettacolo serale sull’apposita sezione del sito del Comune di Carpi (www.comune.carpi.mo.it/prenota-eventi/giornata-memoria/).

Il 27 si potranno anche visitare il Campo di Fossoli, il Museo Monumento al deportato e l’ex Sinagoga di Carpi, che per l’occasione saranno aperti e a ingresso gratuito, senza prenotazione.

La giornata del 27 gennaio sarà però preceduta da Le aporie della memoria, un importante seminario di formazione per i docenti, ma aperto a tutti, con Filippo Focardi – professore di Storia contemporanea all’Università di Padova e autore, tra gli altri, de ‘Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale’ e de ‘Nel cantiere della memoria. Fascismo, resistenza, Shoah, foibe’ – e Guri Schwarz, docente di Storia contemporanea presso l’Università di Genova, che si svolgerà online, in streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Fossoli, giovedì 20 gennaio dalle ore 15:00 alle 17:00. Per l’accreditamento docenti, iscrizione obbligatoria su info@fondazionefossoli.it.

Inoltre, lunedì 31 gennaio e mercoledì 2 febbraio alle ore 18:00, presso la Fenice Libreria di Carpi, si terranno due incontri con l’autore, rispettivamente con lo storico Daniele Susini, che presenterà il suo ultimo saggio ‘La Resistenza ebraica in Europa. Storie e percorsi 1939-1945’, e con alcuni dei contributi raccolti in ‘The heritage of a Transit Camp. Fossoli: History, Memory, Aesthetics’, il volume edito dalla Fondazione Fossoli, curato da Roberta Mira, Matteo Cassani Simonetti e Daniele Salerno. A condurre l’incontro Andrea Borsari, docente presso l’Università di Bologna.

