Hockey in line: gli Scomed Bomporto a Forlì per il Campionato regionale under 16

BOMPORTO- Buona la prestazione degli Scomed Bomporto a Forli per il Campionato regionale Under 16.

Nella prima partita giocata contro l’Imola si sono imposti per 6-1 con le due reti di Riccardo Corazzari, le due di Tommaso Orrù e le altre due: rispettivamente di Federico Bergamini e Angelica Cipriano.

Nella seconda partita contro i primi in classifica del Forli gli Scomed sono riusciti a contenere il risultato per 4-0 a favore dei romagnoli: migliore in pista il giovane portiere Emanuele Corazzari.

Questa la squadra completa: E. Corazzari, Tomasini, A. Bergamini, R. Corazzari, Rebecchi, Idrizoski, F. Bergamini, Orrù, Cipriano, Tarantola.